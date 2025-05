“E con oggi – tuona la deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino – siamo a 26 mesi di crollo della produzione industriale, ma per Meloni va tutto bene. Sì, avete capito bene: da più di due anni l’Italia produce sempre meno. Un declino costante e devastante”.

Le parole di Chiara Appendino

“Dietro a questi numeri ci sono aziende che chiudono, posti di lavoro che svaniscono, operai in cassa integrazione, interi distretti produttivi che si spengono. Ci sono competenze che si perdono, giovani che scappano, famiglie che non ce la fanno più. E Meloni? Tra un video propagandistico e una passerella istituzionale, si presenta come salvatrice della patria mentre il Paese reale sprofonda. Sta smantellando, pezzo dopo pezzo, uno dei nostri patrimoni più importanti: l’industria italiana. Nessuna strategia, nessuna visione. La verità è che Giorgia Meloni non sta governando il Paese: lo sta consumando”.