Arianna Meloni: “Fdi non è il partito dei parenti. E il governo durerà fino al 2027, con noi l’Italia è ripartita”

Intervistata dal Messaggero e dal Fatto Quotidiano, Arianna Meloni, la sorella della premier, nei giorni di Atreju, respinge le accuse di familismo e difende il governo.

Le parole di Arianna Meloni

“Questa storia che dietro Giorgia ci sono solo io, o il cognato – spiega al Messaggero – francamente dà un’immagine molto riduttiva di Fratelli d’Italia- Gli uomini e le donne dietro Giorgia sono tantissimi, ridurre questa comunità politica al familismo mi sembra scorretto. E poi i rapporti umani non sono una novità di Fratelli d’Italia, ci sono partiti che in Parlamento hanno coppie di deputati”.

Arianna Meloni poi dice che la premier farà da tramite tra Donald Trump e l’Ue: “Credo di sì, credo che ci sia una grande attenzione da parte di Trump, come anche di presidenti di sinistra come von der Leyen, verso le proposte e la preparazione di una leader come Giorgia, verso chi ha una sua identità e non deve fare la majorette dell’uno o dell’altra”.

Nell’intervista al Fatto Quotidiano Arianna Meloni poi rassicura: “Il governo dura fino al 2027, guardo giorno per giorno e ci sono tante cose ancora da fare. E la migliore conferma arriva dagli elettori: dopo due anni di governo, il partito è al 30%. Questo significa che le nostre politiche sono buone, l’Italia è ripartita e abbiamo dato alle persone un progetto e una visione che stiamo portando avanti”.