“È molto grave che, di fronte a un episodio di violenza contro una redazione giornalistica, qualcuno arrivi a suggerire che la responsabilità sia – anche solo in parte – della stampa stessa. La violenza non si giustifica. Non si minimizza. Non si capovolge. Chiunque cerchi di riscrivere la realtà per attenuare la gravità di quanto accaduto compie un errore pericoloso. La libertà di stampa è un pilastro della nostra democrazia e va difesa sempre, senza ambiguità”. Così su X la premier Giorgia Meloni.

Le parole della premier erano state precedute da quelle della sorella, Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia:

“Oggi una delegazione di Fratelli d’Italia porterà la solidarietà di tutto il partito alla redazione de La Stampa, colpita in modo ignobile da un gruppo di estremisti Pro-Pal legati ai centri sociali, al grido di slogan che non si sentivano dai tempi più oscuri di questa repubblica. È incredibile che la sinistra, che spesso si erge a paladina della libertà di stampa, sia molto timida o addirittura assente nel condannare il criminale assalto alla redazione di un giornale, solo perché fatto dalla teppaglia violenta e antidemocratica dei centri sociali. Continueremo a difendere la libertà di stampa e il diritto all’informazione plurale così come ci batteremo sempre per garantire la libertà di espressione a chi la pensa diversamente da noi. È alla base della democrazia”.