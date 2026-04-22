Chi di complotto ferisce… E infatti i sempre più delusi Maga – coerentemente estremisti sia quando sono pro che quando sono contro – non solo abbandonano Trump, rapidamente declassato da messia a traditore, ma insinuano maligni che perfino l’attentato cui scampò per miracolo sacrificando al massimo un brandello di orecchio faccia parte delle messe in scena del tycoon.

Su un palco di Butler, Pennsylvania, nel 2024

Insomma, con il contributo del famigerato “deep state”, avrebbe architettato il film del candidato/martire, ma senza le spiacevoli conseguenze di un decesso, per garantirsi l’elezione.

Perché i bodyguard si abbassarono al momento dello sparo invece che far da scudo al presidente permettendogli di svettare in primo piano e col pugno alzato? Perché non c’è traccia di cicatrice su un orecchio peraltro sempre occultato prima della repentina guarigione? Perché proprio nell’imminenza degli spari il cerchio di fotografi fu fatto avvicinare al palco?

Altro che “fight, fight, fight”? Questo il succo del complotto, la verità alternativa che nelle ultime settimane ha preso piede tra i suoi stessi sostenitori, mentre le critiche nei confronti di Trump hanno raggiunto il culmine per la guerra contro l’Iran.

Alcuni dei suoi più fervidi supporter sostengono, infatti che il tycoon abbia inscenato il tentato assassinio avvenuto a Butler, in Pennsylvania, nel 2024, e che stia ora stia cercando di insabbiare la vicenda come ha fatto con i files su Jeffrey Epstein.

“Credo che fosse tutta una farsa”

“Credo che fosse tutta una farsa”, ha affermato uno dei più forti sostenitori di Trump, Tim Dillon, nel suo programma lo scorso fine settimana. Dillon ha perfino suggerito che il presidente americano dovrebbe ammettere di aver organizzato l’attentato “per mostrare agli americani quanto fosse importante votare per lui e fin dove fosse disposto a spingersi per loro”.

Alcune di queste tesi hanno iniziato a circolare già mesi fa. A novembre, l’ex commentatore di Fox News Tucker Carlson ha iniziato ad insinuare che l’Fbi fosse in qualche modo coinvolto nell’insabbiamento della sparatoria, sostenendo su X che “il Bureau ha mentito” su alcuni dettagli.

Ma nelle ultime settimane, con il tycoon sempre più solo, la teoria si sta sempre più diffondendo sui social e i podcast di destra.