Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha replicato ai giornalisti che gli chiedevano, a margine dell’inaugurazione dell’Agri-Hub di Spirano in provincia di Bergamo, un parere sulla vicinanza tra il leader della Lega Matteo Salvini e il presidente Usa Donald Trump e degli effetti dei dazi: “Uno può esser vicino politicamente a una persona senza condividere fino in fondo tutte le scelte di quella parte politica”.

Fontana ha aggiunto: “Io credo che i dazi siano oggettivamente un qualcosa che andrà rivisto, ma non per questo non si deve essere vicini a Trump per le tante scelte che condividiamo”. Per le tariffe americane “bisogna essere molto preoccupati, ma non bisogna neppure farsi prendere dagli isterismi. Bisogna ricominciare il dialogo con gli Stati Uniti, aprire un dialogo con il presidente Trump e il vicepresidente Vance quando verrà in Italia nei prossimi giorni, perché comunque è una scelta che penalizza l’Europa, ma anche gli Stati Uniti, penalizza chi li subisce i dazi ma anche chi li impone”.

Fontana ha concluso: “I risultati delle Borsa sono negativi sia in Europa sia negli Stati Uniti, quindi è evidente che qualcosa che non funziona”.