Avs e M5s chiedono che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi riferisca in Aula alla Camera su quanto accaduto ad un gruppo di attivisti a Brescia.

Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra ha spiegato che “27 attivisti sono stati fermati, identificati e portati in Questura per 7 ore” e “alle attiviste donne è stato chiesto di spogliarsi”, di togliersi anche “le mutandine e fare dei piegamenti, squat. Solo alle donne. E oggi qualcuno osa dire che è stato fatto tutto rispettando i diritti detenuti? Sul serio? Volete rispondere alle accuse di queste ragazze così? Quello che è successo a Genova non deve succedere mai più. E invece qualcuno oggi parla di scudo penale. Noi chiediamo a Piantedosi di venire in Aula a riferire”.

Anche Vittoria Baldino del M5s ha portato in Aula il caso delle “27 persone sottoposte a trattamenti inumani e degradanti. E’ inaccettabile. Il ministro dell’Interno deve venire in Aula a spiegare se queste cose sono state consentite”, ha concluso.