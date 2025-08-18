“Non è un bellissimo spettacolo vedere una sorta di compiacenza del ministero verso diktat di ricercatori per alcuni dei quali sinceramente da docente universitario ho difficoltà a capire la piena rilevanza scientifica”. Lo dice, a Repubblica, Alberto Bagnai, deputato della Lega e membro della commissione Covid come il collega Claudio Borghi, insieme al quale ha difeso le nomine nella commissione sui vaccini di Serravalle e Bellavite, considerati medici no vax.

“Non so quanto sia critica la loro posizione nei confronti dei vaccini tout court – evidenzia -. Serravalle ha espresso con molta misura delle cautele rispetto alla vaccinazione Covid in età pediatrica e la letteratura scientifica Usa e la prassi anglosassone gli stanno dando ragione. Dalla commissione Covid, inoltre, emerge un inno alla prudenza verso chi ha posizioni molto oltranziste”.

“D’altra parte, quelli che negli anni Dieci venivano banalizzati come No Euro mettevano in guardia contro l’austerità – spiega -: poi abbiamo visto come è andata a finire. Starei attento ad aggredire voci dissenzienti”.

Ora il ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato un decreto per azzerare il Nitag, proprio a causa delle polemiche per la presenza di medici vicini al mondo no vax. “Essendo note le posizione di Bellavite e Serravalle la domanda alla quale non so rispondere è perché siano stati proposti – evidenzia -. Proporli per ritirarli è un assist a persone la cui legittimazione scientifica è spesso scarsa, i cosiddetti paladini della scienza”.

Ora, conclude Bagnai, la commissione va fatta rispettando “i principi di equilibrio e apertura al dibattito”.