Dallo scoppio della guerra a Gaza il 7 ottobre 2023, le organizzazioni internazionali e le agenzie delle Nazioni Unite hanno denunciato una crisi umanitaria senza precedenti. Secondo le stime diffuse dall’ONU e da diverse organizzazioni per i diritti umani, le vittime civili palestinesi superano le centinaia di migliaia, tra cui oltre 20mila bambini. Le accuse di genocidio mosse a Israele da giuristi e osservatori internazionali hanno acceso il dibattito politico e mediatico in tutto il mondo, portando a richieste di cessate il fuoco e di responsabilità nei confronti degli attacchi indiscriminati.

È in questo quadro drammatico che sono arrivate le dichiarazioni del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Il primo cittadino ha scelto i social come cassa di risonanza per commentare la situazione a Gaza, ma il suo intervento ha generato sdegno e polemiche, diventando rapidamente virale.

Le parole di Bandecchi e le reazioni politiche

Sul proprio profilo, Bandecchi ha scritto: “20.000 bambini non sono mai morti. Solo voi credete ad Hamas. Mi viene naturale dire che i bambini della Striscia di Gaza finiscono la loro infanzia a nove anni, dato che le bambine vengono a quell’età trom**e. 20.000 non sono mai esistiti, gli altri sono soldati di Hamas, non voluti neppure dall’Autorità Palestinese che poteva essere uno Stato dal 1048”.

Le frasi sono state giudicate offensive e gravemente distorsive rispetto ai dati ufficiali diffusi dagli organismi internazionali. In esse si intrecciano negazionismo delle vittime, stereotipi sessisti e pregiudizi etnici, un linguaggio che stride particolarmente se usato da chi ricopre un ruolo istituzionale.

Il commento ha scatenato reazioni immediate. Tra le più dure quella del segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, che ha condannato le parole del sindaco definendole inaccettabili e pericolose, chiedendo un’assunzione di responsabilità politica.