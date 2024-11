“Noi lo abbiamo detto da subito, il taglio al canone Rai non è un taglio di tasse perché poi, la fiscalità statale e quindi i cittadini, devono rimettere 430 milioni per la Rai per coprire questo taglio di 20 euro. Questa maniera di fare non ci piace, anche solo dal punto di vista contabile”. Lo afferma ai microfoni di Radio 24 il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, a proposito del voto insieme alle opposizioni e in contrasto con la maggioranza di governo che ha bocciato l’annunciato taglio del canone Rai.

“Il taglio di 20 euro del canone Rai non risolve nulla”

Barelli quindi prosegue: “Il resto sono solo narrazioni fantasiose. Non si tratta di aumentare la pubblicità che è vincolata da altre norme, si tratta di far restituire dalla fiscalità pubblica milioni di euro a fronte di uno sconto sul canone che equivale al costo di un caffè al mese. In un momento di congiuntura, in cui dobbiamo stabilire il taglio delle aliquote per i redditi medi, noi vogliamo che scendano dal 35 al 33% per i redditi fino ai 50 mila e forse fino ai 60 mila euro. Non è corretto spendere i soldi dei cittadini per un taglio di 20 euro che non risolve nulla”.

E gli eventuali dissidi con gli alleati? “Non c’è competizione all’interno della maggioranza che deve essere solida e coesa. Anzi auspichiamo che tutti i partner crescano in modo da poter rafforzare il governo e svolgere il programma. Siamo tre partiti diversi e la capacita dei leader è di trovare le condizioni per mediare posizioni fisiologicamente diverse. Se l’opposizione pensa che siamo alla frutta si sbaglia”.

“Se Fitto è vicepresidente della Commissione è grazie a FI”

Sulle posizioni di Forza Italia spiega poi Barelli: “La coerenza e la correttezza delle nostre idee hanno contribuito a far vincere al centrodestra le elezioni. Forza Italia ha un ruolo fondamentale nel governo e se Fitto è vicepresidente della commissione è perché noi e Tajani abbiamo svolto un ruolo importante all’interno del Ppe che fa parte della maggioranza che governa l’Europa”.