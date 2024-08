Beppe Grillo: “Nome, simbolo e doppio mandato valori non negoziabili”. E tanti saluti alla Costituente di Conte

“Il nostro simbolo, il nostro nome e la regola del secondo mandato”, i “tre nostri pilastri non sono in nessun modo negoziabili, e non possono essere modificati a piacimento. Sono il cuore pulsante del MoVimento 5 Stelle, il nostro faro nella tempesta. Cambiarli significherebbe tradire la fiducia di chi ha creduto in noi, di chi ha lottato con noi, di chi ha visto nel MoVimento l’unica speranza di cambiamento reale”.

L’avvertimento di Grillo a Conte

Lo scrive sul proprio blog Beppe Grillo, definendosi “garante e custode dei valori fondamentali dell’azione politica” del M5s, e chiedendo a “attivisti, portavoce e sostenitori” di “riflettere profondamente, di ascoltare la vostra coscienza. In questo momento cruciale non possiamo permetterci di smarrire la nostra rotta”.

“Custodiamo e proteggiamo ciò che abbiamo costruito insieme. Il MoVimento – aggiunge – è e deve rimanere una forza di cambiamento autentico, e per farlo, dobbiamo rimanere fedeli ai nostri principi fondativi”.