All’inizio del suo intervento ad Atreju, un gruppetto di studenti ha contestato la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. “Non ce la facciamo più, con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno”, hanno urlato i giovani in mobilitazione contro la riforma di medicina. La ministra ha risposto subito, citando il suo precedente: “Sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre dei poveri comunisti. Prima di contestare fatemi parlare. Questo dimostra la vostra inutilità”. Dopo le parole iniziali, Bernini è scesa dal palco per confrontarsi direttamente con gli studenti, cercando di spiegare le ragioni delle proprie decisioni e il percorso delle riforme universitarie.

La difesa della ministra e la solidarietà del pubblico

Continuando il confronto, la ministra ha aggiunto: “Stavate meglio pagando 30mila euro? Ho investito 9,4 miliardi sull’università e oltre 800 milioni sulle borse di studio. Questa degli studenti è la strategia del caos: parlano ma non ascoltano. Comincio a preoccuparmi quando qualche partito politico fa loro eco”. Le sue parole hanno trovato sostegno nel pubblico di Atreju, che si è alzato in piedi applaudendo a più riprese in segno di solidarietà. L’episodio ha acceso il dibattito sulle riforme universitarie, mostrando tensioni tra studenti e governo ma anche momenti di dialogo diretto e visibile sostegno popolare.