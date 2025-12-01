“Sono qui a Modena proprio per garantire che il corso si farà”. La ministra dell’Università Anna Maria Bernini, questo pomeriggio a Modena, parla del caso della presunta mancata accettazione da parte dell’Università di Bologna della proposta dell’Accademia di Modena di organizzare un corso di laurea in filosofia riservato agli allievi ufficiali.

“Polemica chiusa? Per quanto mi riguarda sì, l’importante è che il corso si faccia. Mi faccio garante della realizzazione del corso, come ha detto giustamente la presidente Meloni e in questo mi sento di rappresentare tutto il governo”.

A giudizio di Bernini, “non esiste un’autonomia universitaria che possa trasformarsi in un muro o in una corazza. L’autonomia universitaria è libertà. Tanti rettori mi hanno chiamato dando disponibilità, ma non vedo perché l’Università di Bologna, nata nel 1088, Alma Mater Studiorum di tutti noi, Università più antica del mondo, dovrebbe impedire un atto formativo importante come quello della creazione di un corso scientifico e umanistico per i difensori del nostro domani. Il rettore Molari? Ottimo rapporto, mi ha detto che la sua intenzione è quella di continuare ad avere con l’Accademia di Modena gli ottimi rapporti che ha sempre avuto”, conclude la ministra.