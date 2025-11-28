Intervistato da Annalisa Cuzzocrea di Repubblica, Pier Luigi Bersani sostiene che il progetto per l’alternativa debba innanzitutto trovare un nome “meno agreste” di campo largo. Difende la scelta di Elly Schlein di porre condizioni sull’invito ad Atreju e ritiene che il nodo della leadership nel centrosinistra si scioglierà comunque, con o senza primarie, purché prevalga “la generosità”, qualità che per lui viene prima di tutte in politica. Sul mancato confronto a Atreju tra Schlein e Meloni, Bersani osserva: “Che sarebbe meglio se la premier lasciasse perdere i giochetti e le furbizie”.

E risponde a chi teme che partecipare all’evento di destra significhi legittimare l’operato del governo: “L’unico motivo per cui andare sarebbe dire ciò che va detto. E cioè che dati alla mano, noi nel 2022 eravamo ai primi posti per la crescita dell’eurozona e l’anno prossimo saremo all’ultimo; che abbiamo i salari reali a meno 8 per cento rispetto al 22; che tre anni fa rinunciava a curarsi il 7 per cento degli italiani, adesso sono il 9,9; che i reati sono aumentati, che sull’immigrazione non hanno né integrato né espulso, che l’industria nazionale è andata giù a rotta di collo”.

Guardando ai recenti risultati regionali, Bersani avverte che “il potenziale per competere e batterli c’è”, ma ammonisce sul rischio di sprecarlo. Occorre, dice, “un gesto politico” che sancisca la nascita del progetto alternativo, un programma essenziale e un nome nuovo. Quanto alla leadership, potrà emergere da un’intesa o dalle primarie, ma non dentro qualcosa che si chiami ancora campo largo. Schlein, intanto, è “rafforzata”, e per Bersani il dibattito tra riformisti e radicali è “stucchevole”: “Il riformismo non è un moto dell’anima, è un elenco di riforme”.