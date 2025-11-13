“La manovra del Governo Meloni – attacca il senatore del Partito Democratico, Francesco Boccia – si conferma un manifesto dell’ingiustizia fiscale. Il Governo confeziona un testo che colpisce i consumatori, protegge le rendite e abbandona i territori. Sui mini-pacchi arriva una nuova tassa nascosta, un balzello che pesa su milioni di cittadini e giovani soprattutto che acquistano online beni di uso quotidiano. Una tassa regressiva, spacciata per misura ‘antidumping’, che serve solo ad aumentare il gettito senza alcun serio rafforzamento dei controlli”.

“È il segno di un governo in difficoltà – continua il senatore Boccia -, invece di affrontare i nodi veri dell’economia, tassa persino i pacchi. Sul fronte casa, poi, la situazione è perfino peggiore. Dopo mesi di annunci, il Governo fa dietrofront sia sull’aumento della cedolare secca per gli affitti brevi sia sulle norme per tutelare i centri storici dall’espansione incontrollata delle locazioni turistiche. Un doppio passo indietro che lascia mano libera al turismo mordi e fuggi, svuota i centri urbani, spinge fuori residenti e studenti e rende impossibile per i giovani trovare un alloggio dignitoso. Si difendono le rendite, non il diritto all’abitare: nessun fondo affitti, nessun intervento sulla casa, nessuna protezione per la vivibilità delle città”.

“La verità è semplice – conclude -: questo governo è disperato. Ha bisogno di racimolare risorse, ma non tocca chi ha di più e punisce il ceto medio e chi ha più bisogno”.