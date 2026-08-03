Bolzano, multa fino a 150 euro ai genitori che saltano i colloqui a scuola
Se un genitore decide di ignorare sistematicamente gli incontri con i professori, a Bolzano rischia di essere multato con 150 euro. La Provincia autonoma lo ha deciso inserendo la norma nella cosiddetta legge “Omnibus Scuola”, un pacchetto di regole che riguarda le famiglie, gli studenti e il personale scolastico.
Chi non si presenta ai colloqui obbligatori di consulenza e di incontri scuola-famiglia, non rispettando quindi una norma che riguarda la responsabilità genitoriale che prevede l’assunzione di impegni precisi come la presenza dei genitori alla vita scolastica, rischierà una multa che va dai 50 ai 150 euro. A far rispettare l’obbligo saranno i dirigenti scolastici.