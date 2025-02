“Chi è abituato ai condoni, premiando i furbetti e non chi rispetta le regole, è inevitabile che riproponga la pace fiscale”. Lo spiega in un’intervista a La Stampa l’eurodeputato e presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini.

Le parole di Stefano Bonaccini

Salvini il leader della Lega è stato protagonista della convention dei Patrioti a Madrid. “Questi si definiscono Patrioti, ma fanno il gioco di chi vuole l’Europa debole e irrilevante, a partire da Trump e Musk. E Putin – prosegue -. Se penso a quando indossava le felpe No Euro e proponeva referendum per uscire dalla Ue… Potrebbe chiedere ai tanti imprenditori italiani che esportano cosa sarebbe successo se fossimo rimasti nella lira, altro che competitività”.

Intanto l’Italia si schiera con Trump che attacca la Corte penale internazionale, mentre altri 79 Paesi la difendono. “La cooperazione – continua – e il riconoscimento di organismi multilaterali e sovranazionali è stata un’evoluzione molto importante per consolidare la democrazia, la pace e lo stato di diritto: vedere indietreggiare il nostro Paese preoccupa non poco”.

Sul fronte dei centri in Albania per migranti, ora potrebbero diventare centri per il rimpatrio degli irregolari. “Questa vicenda sarebbe comica se non fosse tragica. Quella cattedrale nel deserto ci costa un miliardo di euro, senza che si sia visto un solo trattenuto – conclude -, ma solo agenti senza lavoro che sarebbe meglio impegnare per garantire la sicurezza nelle nostre città”.