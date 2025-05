Secondo Stefano Bonaccini, eurodeputato e presidente del Partito Democratico, in un’intervista rilasciata a Repubblica, c’è una perdita di ruolo sullo scenario internazionale dell’Italia: “Lo dico con grande rammarico: la destra al governo ha ridotto il nostro Paese al rango di semplice spettatore di decisioni altrui”. Un esempio eclatante è l’assenza italiana dalla recente missione diplomatica diretta a Kiev, alla quale hanno partecipato Francia, Germania e Regno Unito. “Perché la maggioranza, che sulla politica estera è spaccata, ha tre linee diverse, non riesce ad esprimere alcuna posizione e ad assumere nessuna iniziativa”, denuncia Bonaccini. Secondo lui, si è persa un’occasione decisiva, poiché “quella missione potrebbe essere stata il punto di svolta per rilanciare il processo di pace in Ucraina”.

Europa protagonista, Italia assente

Bonaccini sottolinea che il viaggio a Kiev non era “un viaggio di piacere”, ma un momento strategico per dimostrare la coesione e il protagonismo dell’Europa. “Non esserci, tenere l’Italia fuori dai giochi in questa fase, è stato uno sbaglio clamoroso”, afferma con fermezza. I cosiddetti Volenterosi, secondo lui, hanno mostrato la giusta direzione. “A me pare che ogni iniziativa per una pace giusta e duratura faccia il bene dell’Europa e quindi anche dell’Italia”, spiega. Al contrario, “una resa di Kiev, abbandonata a se stessa, sarebbe l’anticamera di nuove tensioni e conflitti”. L’Unione Europea, aggiunge, ha fatto bene a “pretendere una soluzione negoziata”, dimostrando di poter essere protagonista nei momenti più delicati. “Qui si stanno decidendo i confini e la stabilità del nostro continente, non quelli degli Stati Uniti”, conclude.