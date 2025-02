Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra e co-portavoce di Europa verde, manda un monito al ministro Guido Grosetto: “Dico al ministro che l’aumento delle spese per armamenti, addirittura fino al 3%, ruba il futuro ai nostri figli. Ruba risorse alla sanità, alla scuola, ai trasporti. L’aumento delle spese per le armi non ci renderà più sicuri, ma alimenterà conflitti e guerre, come la storia dimostra”.

Cosa ha detto Crosetto

“Quasi tutti i Paesi sono d’accordo di arrivare al 3% con le spese per la difesa” le parole del ministro Guido Crosetto dal vertice Nato a Bruxelles, dove illustra il compromesso che sarebbe stato trovato tra i Paesi dell’Alleanza atlantica. Tra l’obiettivo attuale del 2% e le richieste di innalzare le spese militari al 5% da parte di Donald Trump, l’Ue si fermerebbe a metà. Anche perché per molti, precisa il ministro italiano, “sarebbe impossibile” raggiungere il target fissato dal presidente Usa.