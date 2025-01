“I dati pubblicati dall’Istat sul terzo trimestre del 2024 sono la conferma che le bugie del governo Meloni hanno le gambe corte. L’aumento della pressione fiscale al 40,5%, con un incremento di 0,8 punti percentuali rispetto all’anno precedente, smentisce la propaganda del governo e della maggioranza che lo sostiene: le politiche economiche realizzate hanno aumentato la pressione fiscale per le famiglie con redditi medi per tutelare aziende e reddito alto”. Lo dichiara Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs.

“Meloni non ha voluto tassare gli extra-profitti”

Bonelli quindi prosegue: “Ricordo che il governo Meloni non ha voluto tassare gli extraprofitti di banche, assicurazioni e delle compagnie energetiche che in due anni hanno realizzato utili per 130 mld di euro. Invece, oltre all’aumento della pressione fiscale, nella manovra di bilancio approvata, sono state tagliate le risorse a sanità , scuola, servizi sociali e trasporti pubblici oltre ad aver ridotto le detrazioni fiscali. Una vergogna”.