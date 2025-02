“Meloni e Giorgetti – attacca il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli – hanno ignorato il problema del caro energia in questi due anni di governo, scegliendo di favorire il gas e consentendo così la realizzazione di enormi extraprofitti per le grandi società energetiche. Sono loro i responsabili di questa vera e propria rapina sociale ai danni di famiglie e imprese”.

Le parole di Bonelli

“Il caro energia in Italia è il risultato diretto della nostra eccessiva dipendenza dal gas, un problema aggravato dalle scelte del governo Meloni. È necessario rivedere il sistema di remunerazione a favore delle imprese energetiche, a partire dalla spesa per la materia energia, che include tutti i servizi di vendita del fornitore, il dispacciamento (gestito da Terna) e la commercializzazione. Questa voce pesa dal 51% al 68% sul totale della bolletta, mentre i costi per il trasporto e la gestione del contatore incidono tra il 12% e il 19%”.

E ancora: “Negli ultimi dieci anni, le società che acquistano e distribuiscono gas hanno accumulato extraprofitti per oltre 60 miliardi di euro, guadagni straordinari ottenuti grazie al caro bollette e pagati direttamente dai cittadini e dalle imprese. Questa è una distorsione del mercato energetico che va corretta immediatamente, puntando su rinnovabili ed efficienza arrivando così a ridurre il peso del gas e quindi le bollette”.