“Mentre Giorgia Meloni e il suo governo fanno propaganda sul caro bollette – attacca il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli – milioni di italiani continuano a pagare un prezzo altissimo per la loro inadeguatezza. Da quando Meloni governa l’Italia, non è stato adottato un solo provvedimento per ridurre il costo dell’energia. Al contrario, il governo ha favorito i grandi colossi energetici, che hanno accumulato extraprofitti per oltre 60 miliardi di euro, mentre le famiglie italiane hanno visto raddoppiare le bollette e molte sono costrette a non riscaldarsi per paura di non poterle pagare”.

“Ora annunciano misure che saranno spalmate su soli tre mesi, con una dotazione di appena 2,8 miliardi, come se l’emergenza finisse con l’estate. Il governo finge di non sapere che dal costo dell’energia dipende l’aumento di tutti i beni di consumo, compresi quelli alimentari. Il caro-vita è strettamente connesso alla crisi climatica e alle politiche energetiche, ma l’esecutivo continua a ignorare il problema. Trasferire 4,5 milioni di famiglie dal mercato tutelato a quello libero, facendole pagare di più, è stato un grave errore. In Italia la povertà energetica coinvolge 2,3 milioni di famiglie molte delle quali non accendono i riscaldamenti perché non sono nelle condizioni economiche di pagare le bollette. Il prezzo dell’energia dovrebbe essere determinato dalle rinnovabili e non dai combustibili fossili. In Spagna, dove il 70% dell’energia proviene da fonti rinnovabili, il costo della bolletta si è abbassato, favorendo la ripresa economica. Ma questo governo continua a proteggere gli interessi delle grandi aziende energetiche, ostacolando la transizione ecologica. Chiedo a Meloni di decidere per il disaccoppiamento tra rinnovabili e gas, di prevedere una tassazione straordinaria sulle aziende produttrici che hanno realizzato profitti miliardari da distribuire a famiglie, di presentare un piano sulle rinnovabili come ha fatto la Spagna per arrivare alla sovranità energetica. Purtroppo a pagare le politiche negazioniste di Meloni sono i cittadini italiani”, conclude Bonelli.