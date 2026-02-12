“C’è una nuova componente, che ha votato sì alla fiducia e no al decreto. Ora serve un chiarimento politico da parte di Giorgia Meloni: deve dire se Vannacci e i suoi deputati sono dentro o fuori la maggioranza di governo. Non possono esserci ambiguità né sotterfugi sotto il tavolo”. A dirlo è il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, in un’intervista a La Stampa.

“Noi abbiamo votato contro tutti gli ordini del giorno presentati dal gruppo di Vannacci e loro hanno votato contro i nostri. Non c’è alcuna sovrapposizione e nessuna vicinanza, non abbiamo niente a che fare con loro – afferma -. La nostra coerenza sul tema delle armi all’Ucraina parte da lontano e non va confusa con posizioni strumentali”.

“Tutti dovrebbero assumersi la responsabilità di costruire l’alternativa, altrimenti si fa solo il gioco di Meloni e vince lei. Poi mando a quel Paese chiunque ci accusi di essere filo-putiniani, il nostro impegno politico dimostra il contrario”, aggiunge. Per Bonelli “continuare a mandare armi significa alimentare il massacro di civili, non possiamo pensare che questa guerra vada avanti all’infinito”.

Quanto al decreto “si poteva migliorare, noi avevamo proposto di inserire la tracciabilità delle armi spedite a Kiev, ci hanno detto no”.