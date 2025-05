“Quello di ieri al Senato – dice il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli intervenendo a L’aria che tira – è stato l’ennesimo intervento fatto di chiacchiere e distintivo della Presidente del Consiglio. Chiacchiere da parte di Giorgia Meloni, che ancora una volta ha evitato di rispondere nel merito delle domande poste durante il premier-time; distintivo, perché è la presidente del Consiglio e si affida alla sua carica per evitare il confronto vero con l’opposizione e con il Paese”.

Le parole di Angelo Bonelli

“Sulle armi, ad esempio, il governo ha deciso di aumentare di altri 10 miliardi di euro una spesa che è già enorme. Non è certo l’Italia un Paese che non spende in armamenti, ma la presidente del Consiglio non ci ha detto da dove prenderà queste risorse. Hanno dichiarato che non verranno toccati i fondi di sviluppo e coesione, ma il ministro Fitto ha autorizzato la possibilità che anche quei fondi possano essere utilizzati per finanziare armamenti. È una contraddizione grave, su cui serve trasparenza. Su molte questioni la premier continua a essere evasiva e sfuggente. È una strategia che ormai conosciamo: quella di trasformarsi in vittima quando in realtà non lo è”.