“La decisione della premier Meloni di non sostenere la Corte Penale Internazionale è gravissima e inaccettabile, presa senza alcuna discussione parlamentare e in totale spregio del ruolo dell’Italia sulla scena internazionale. Mentre 79 Paesi che aderiscono all’Onu, tra loro quasi tutti i Paesi che aderiscono all’Unione Europea, firmano a sostegno della Corte Penale Internazionale, il governo Meloni si piega alla volontà di Trump, isolando l’Italia dai suoi alleati storici.” Così in una nota Angelo Bonelli parlamentare Alleanza Verdi-Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

Le dichiarazioni di Bonelli

“Ciò che è ancora più grave è che questa scelta spalanca la porta all’impunità per criminali di guerra, torturatori, stupratori e assassini come Osama Almasri. Con il servilismo verso Trump e Musk, Meloni sta trasformando l’Italia in un Paese vassallo, pronto a sacrificare giustizia e diritti umani pur di compiacere i suoi riferimenti politici internazionali, fulcro dell’internazionale nera. Mi chiedo: da che parte sta questo governo? Dalla parte delle vittime o dei carnefici? L’Italia non può e non deve essere complice di chi calpesta i principi fondamentali della giustizia internazionale. Meloni venga in Parlamento a spiegare questa vergognosa decisione”, conclude Bonelli.