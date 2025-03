“È solo una vassalla di Trump la presidente del Consiglio Meloni, che in un’intervista scandalosa al Financial Times è arrivata a sostenere che Trump e il suo vice Vance hanno ragione nelle critiche espresse nei confronti dell’Europa, definendo gli europei — e quindi anche gli italiani — dei parassiti”. Parole dure e dirette che arrivano da Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e Deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, dopo le dichiarazioni rilasciate dalla premier italiana.

Secondo Bonelli, l’atteggiamento di Meloni dimostra una totale subalternità nei confronti dell’ex presidente americano, accettandone le posizioni senza riserve. Le critiche rivolte all’Europa da Trump e Vance, invece di essere respinte, sono state avallate da Meloni, suscitando sconcerto e indignazione.

Il tradimento dell’Europa

“Di fronte a un presidente Usa che sta destabilizzando il mondo con le sue minacce, al pari di Putin e Netanyahu, Meloni si schiera con Trump e non con l’Europa, assecondando il progetto trumpiano di logorare l’UE con la strategia del divide et impera. Meloni spera di ottenere un trattamento di favore da Trump sui dazi, accettando gli insulti dagli USA, e in cambio ha venduto l’Europa a Trump. L’intervista di oggi al Financial Times è scandalosa, anti-italiana e anti-europea: una vergogna!” conclude Bonelli.