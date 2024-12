Bonelli: “Tavares lascia Stellantis con buonuscita di 100 milioni di euro, lo stipendio di 100mila precari in un mese”

“Tavares – dice il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli – lascia la guida di Stellantis con una buonuscita di 100 milioni di euro che equivalgono a quello che percepiscono 100.000 precari in un mese. Nessun dirigente, neanche il più alto in grado, deve guadagnare più di dieci volte l’ammontare del salario minimo. Questa la regola morale dell’imprenditore Adriano Olivetti. Quella di Tavares è una vergogna!”

Le parole di Angelo Bonelli

“Ma la vergogna – continua – è anche continuare a dire no alla tassazione dei grandi patrimoni per finanziare sanità, scuola, ambiente e alzare gli stipendi e le pensioni. In Italia ci sono 72 persone che hanno un patrimonio di 301 miliardi di euro ma per dare una risposta al debito il governo taglia i servizi sociali e sanitari ma non chiede ai super ricchi di pagare di più. Tavares come altri come lui è il simbolo della disuguaglianza sociale che aumenta la povertà. Per questo chiediamo che si discuta di una patrimoniale per i super ricchi”.