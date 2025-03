Intervistato dal Corriere della Sera, il deputato leghista Claudio Borghi dice che “potremmo anche metterla così: noi compriamo non una, ma due volte i servizi di Starlink. Però, discutiamo con gli USA anche dei dazi”.

Le parole di Borghi

“Vedere agitazione in gente che ha messo in mano a paesi stranieri banche e moneta, quello sì, mi sembra stravagante – spiega -. Ricorda i due mesi di banche chiuse in Grecia? Ricorda che il premier Berlusconi è stato fatto fuori a colpi di spread, con un’operazione filoguidata da soggetti non nazionali?”. Quanto ad Andrea Stroppa, uomo di Musk in Italia, afferma: “Lui è figlio di questi tempi, dobbiamo abituarci a una comunicazione non convenzionale. Che magari è più palese rispetto a certe ipocrisie del passato”.