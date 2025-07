“Ho sempre cercato di essere un buon ambasciatore per l’America” ma “stanno accadendo cose ora che alterano la natura della democrazia e sono troppo importanti per ignorarle”. Bruce Springsteen attacca l’amministrazione Trump durante il suo ultimo concerto a San Siro, davanti a 58mila spettatori. “The Boss” si è scagliato più volte contro il tycoon, che ha definito “prugna secca” il rocker del New Jersey.

L’artista, a quarant’anni esatti dal primo storico concerto a San Siro, torna con uno spettacolo che lascia spazio anche all’impegno politico, sottolineando che in America per il cantante è in corso la persecuzione “di persone perché esercitano la libertà di parola e il dissenso”, che si unisce al taglio di fondi alle università “che non si piegano alle loro richieste ideologiche” e allo “sfruttamento dei poveri”. “Vi chiediamo di sostenere la democrazia, di alzarvi e far sentire la vostra voce contro l’autoritarismo e far risuonare la libertà”.

“La maggioranza dei rappresentanti eletti ha totalmente fallito nel protegge gli americani dagli abusi di un presidente non adeguato e di un governo disonesto”, ha aggiunto Springsteen, ricordando che però “sopravvivremo a questo momento. Ho speranza perché credo nella verità enunciata dal grande scrittore James Baldwin: ‘In queste mondo non c’è tutta l’umanità che si vorrebbe esistesse, ma ce n’è abbastanza”.