Buferone su Trump: proteste negli USA, vacilla il piano di pace per Gaza, le due parti lo stanno sabotando. Comincia per il tycoon la settimana cruciale. Grane ovunque, in casa e fuori. Donald nel tritacarne.

I cortei No Kings in tutto il Paese

Un pezzo d’America è scesa in piazza contro Donald Trump. Oltre 2.700 manifestazioni con lo slogan “No Kings”. Cortei da New York a San Francisco ma anche in tantissime piccole città: 7 milioni in piazza. Per tutta risposta il tycoon ha postato video generati con l’intelligenza artificiale che lo ritraggono come un re. Una clip condivisa su Truth lo dipinge come se fosse il pilota, con corona, di un caccia dal quale sgancia poltiglia marrone su manifestanti. Cortei anche in Europa: a Roma, Berlino, Lisbona per solidarietà con i manifestanti americani. Trump si è difeso dicendo che: “Non sono un re” ; ha detto in una intervista a Fox News in onda sabato mattina in cui risponde ai manifestanti. Diversi esponenti del suo partito hanno denunciato duramente le manifestazioni arrivando persino a paragonarle al terrorismo. Tira una brutta aria negli States

Vacilla il piano di pace del tycoon

L’accordo di Sharm El Sheikh, dopo gli annunci enfatici, è appeso a un filo sottilissimo. Fuoco sulla tregua, il Medioriente torna ad infiammarsi. Missili e spari contro l’esercito israeliano; raid aerei di risposta, caos totale. I palestinesi negano gli attacchi, gli Usa invitano a rispettare i patti. L’ultra destra israeliana contesta il primo ministro. Morale: a una settimana dalla tregua Israele e Hamas si accusano a vicenda di aver violato il cessate il fuoco. L’escalation, minaccia l’intesa di pace firmata una decina di giorni fa. Washington ammette: “La situazione è in bilico”.

Non va meglio sul fronte Ucraino. Trump ha gelato Zelensky dicendogli di cedere il Donbass. Difficile dire se l’accordo reggerà o meno ma quello che sta accadendo non fa presagire nulla di buono. Trump sta cercando anche con un eccessivo pragmatismo, al limite del cinismo, di contenere le spinte da ambo le parti nel tentativo di impedire che anche questa intesa deflagri. Senza dimenticare i problemi in Sud America: Trump ha dato il via libera alla CIA in territorio venezuelano. Le tensioni sono elevate dopo gli attacchi USA a barche ritenute di trafficanti di droga. Il presidente Maduro ha replicato: “No a un golpe USA, serve unità nel Paese”. Lo scenario politico internazionale si è fatto rovente.