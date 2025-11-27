Bufera sull’inviato USA Steve Witkoff: l’accordo di pace per Kiev è un pericolo? Proprio adesso che Mosca ha aperto ad un accordo possibile entro l’anno? Proprio adesso che anche il segretario della NATO Mark Rutte ha ammesso il suo ottimismo rilasciando una intervista a “El Pais” gonfia di concrete parole e speranze? Una cosa è certa: il conflitto russo-ucraino sta vivendo ore cruciali. C’è un intreccio diplomatico di ambizioni di pace e delegittimazione inquietante. E tutto viene addossato alle rivelazioni della agenzia Bloomberg, la multinazionale nel settore dei Mass Media con sede a New York e filiali in tutto il mondo.

La telefonata segreta

L’agenzia Bloomberg ha pubblicato una telefonata, risalente al 14 ottobre, tra l’inviato speciale americano per l’Ucraina e Yuri Ushakov, il più alto consigliere della politica estera di Putin. In buona sostanza i due, con toni molto affettuosi, si sono soffermati su “scambi di terre” e consigli su come Putin dovrebbe confrontarsi con Trump. Nella telefonata Witkoff ha suggerito che Putin avrebbe dovuto confrontarsi con Trump prima della visita di Zelensky alla Casa Bianca prevista il 17 ottobre.

Mosca non ha nascosto l’irritazione per la rivelazione dell’agenzia definendola addirittura “inaccettabile”. La rivelazione è stata paragonata ad un atto di guerra ibrida, il Cremlino è andato giù duro: “Vogliono sabotare una intesa”. E negli USA sta crescendo l’imbarazzo tra gli stessi repubblicani convinti che Witkoff favorisca in pieno i russi . Dunque, dicono i più, non gli si può affidare la guida delle trattative. “Agirebbe come se fosse nel libro paga di Mosca”. Ha aggiunto il deputato Don Bacon: “Tutta questa storia è un fiasco, una macchia” . Sulla stessa linea i democratici. E’ intervenuto persino Trump minimizzando sugli audio: li ha definiti normali negoziati.

La nuova posizione di Zelensky

Il presidente ucraino è tornato a chiedere l’inasprimento delle sanzioni a Mosca fino a quando non ci sarà il cessate il fuoco. La battaglia sul campo non conosce soste, i raid russi si sono intensificati e con un “inverno estenuante” ( parole lette in una nota dell’agenzia Onu per i rifugiati) si profila una assistenza umanitaria drasticamente ridotta. Ciò significa che l’Ucraina è di fronte a una drammatica realtà per milioni di rifugiati e sfollati che scappano ovunque, anche in Afganistan e Siria. La trattativa è sul filo del rasoio ma l’intesa sarà raggiunta sui territori. Gli analisti concordano: “Putin non può avere tutto”.