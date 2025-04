In un’intervista rilasciata a La Stampa, Massimo Cacciari lancia un duro affondo all’Europa e al suo ruolo nella storia contemporanea. “L’Europa è un fallimento. Se non si parte da questo presupposto, che cosa si vuole capire delle posizioni di Trump?”, afferma con decisione. Secondo l’ex sindaco di Venezia, la crisi dell’Occidente non è recente, ma affonda le sue radici in un passato lontano. “Un certo Occidente è già finito da parecchi decenni”, spiega, tracciando una linea temporale netta. Cacciari individua nell’Ottocento il momento di massimo splendore dell’Europa, quando “gli Stati europei erano una grande potenza economica e demografica con uno sviluppo impetuoso”. Ma quel tempo, secondo il professore, si è concluso tragicamente: “Tutto questo è finito con la prima guerra mondiale”.

Declino demografico ed economico

Oggi l’Europa, secondo Cacciari, è solo l’ombra di ciò che era. E non risparmia critiche nemmeno ai suoi attuali vertici. “C’è stata la decadenza europea, grazie a leader come Von der Leyen”, dice senza mezzi termini. La situazione demografica ed economica è il simbolo di questo declino: “Dal punto di vista demografico, l’Europa ha gli stessi abitanti del 1900”. E aggiunge un dato emblematico: “L’economia europea era il 50 per cento di quella mondiale nel ‘900: negli ultimi due decenni è passata dal 26 al 18 per cento del Pil globale. Di cosa stiamo parlando?”. Una visione disincantata, quella di Cacciari, che invita a riflettere su una crisi strutturale dell’identità e del peso dell’Europa nel mondo.