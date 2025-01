Dopo il ricorso di Andrea Gentile di Forza Italia, che ha chiesto il riconteggio delle schede nel collegio uninominale numero 2 della circoscrizione Calabria, il Movimento 5 Stelle ora ha perso un seggio alla Camera. La Giunta per le Elezioni di Montecitorio ha infatti annullato l’elezione della deputata del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico e ha poi proclamato al suo posto il deputato Andrea Gentile. Ora sarà l’Aula a decidere se respingere o approvare la decisione della Giunta.

Il Movimento 5 Stelle: “Un furto di democrazia”

“È una grandissima ingiustizia – tuona il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte – non per il M5s, ma per la democrazia, per il rispetto del voto dei calabresi”.

E ancora: “È una terra difficile, una terra dove ci sono tantissime inchieste sullo scambio politico mafioso di voto, ci sono tantissime inchieste per quanto riguarda un sistema clientelare ben collaudato. Il risultato oggi, attraverso una riscrittura delle regole per interpretare i voti, non è un torto, una ferita al M5s, ma al libero voto dei calabresi che sono hanno esercitato i diritti democratici”.

Sulla stessa linea anche la vice presidente del Movimento Chiara Appendino: “La Giunta per le elezioni ha forzato la mano per togliere un seggio al Movimento 5 Stelle e assegnarlo a Forza Italia, tradendo la volontà dei cittadini calabresi. Hanno reso validi voti che in base alle regole con cui si è votato nel 2022 erano nulli e grazie a un gran numero di schede bianche che sono poi diventate votate, il gioco è fatto. Non si può accettare una vergogna del genere, Meloni, Tajani e Salvini si stanno assumendo la gravissima responsabilità di un furto di democrazia”.