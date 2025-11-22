Nell’intervista concessa a Monica Setta per il programma “Storie al bivio”, in onda su Rai 2, Carlo Calenda apre senza filtri il proprio mondo politico e personale. Il leader di Azione commenta con naturalezza la sua vicinanza pragmatica alla premier Giorgia Meloni, arrivando a scherzare sulla domanda su chi porterebbe con sé su un’isola deserta. “Chi porterei sull’isola deserta Tra Elly Schlein, Rosy Bindi e Giorgia Meloni? Non ho dubbi, sicuramente Giorgia con la quale condivido un’impostazione pragmatica della politica”, afferma.

Calenda racconta anche il rapporto diretto con la premier: “Io e Giorgia Meloni ci sentiamo via sms quando c’è qualcosa di interessante da commentare”. Aggiunge poi che “Abbiamo uno scambio intellettuale proficuo. Io non credo ai blocchi ideologici – spiega – penso che la politica su alcuni temi essenziali debba collaborare per una causa comune, il bene del Paese”.

Amore, famiglia e ricordi personali

L’intervista tocca anche corde più intime, con Calenda che ricorda il primo incontro con la moglie Violante. “Conobbi mia moglie Violante a 18 anni, fu un colpo di fulmine a una festa torinese”, rivela. Da quel momento, spiega, “Non ci siamo più lasciati”. Il politico romano parla anche del loro legame quotidiano, raccontando con tenerezza l’ultimo gesto d’affetto ricevuto: “Poche ore fa, ci baciamo spesso”. E anticipa un regalo speciale pensato per il Natale: “Per Natale le ho fatto rifare un vecchio anello di famiglia che troverà sotto l’albero come pegno di un amore grandissimo”.