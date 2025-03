Secondo Carlo Calenda, leader di Azione, il panorama politico italiano è in pieno caos dopo il voto al Parlamento europeo. Il senatore ritiene che il tradizionale bipolarismo sia ormai superato, sostituito da una frammentazione evidente tra le forze di maggioranza e opposizione. “Il ritorno della Storia ha già distrutto il bipolarismo. Il voto di ieri al Parlamento europeo ha mostrato plasticamente un Partito democratico allo sbando e una maggioranza in frantumi”, afferma nella sua newsletter.

Maggioranza divisa e opposizioni in difficoltà

L’analisi del leader di Azione evidenzia profonde divisioni anche all’interno della maggioranza di governo. “La Lega putiniana, Fratelli d’Italia che abbandona l’Ucraina per Trump, Forza Italia che resta invece, pur con qualche tentennamento, su posizioni europeiste”, osserva. Il Movimento 5 Stelle viene descritto come incapace di proporre una strategia concreta, riducendosi a un “sit-in studentesco” privo di rilevanza. Critiche aspre anche per Giuseppe Conte, che Calenda accusa di incoerenza e responsabilità nella gestione dei fondi europei: “Conte, responsabile del più grande e iniquo disastro finanziario della storia repubblicana, il Superbonus, reclama dall’Europa soldi per la sanità dopo aver rifiutato 38 miliardi di euro di MES sanitario”.

L’attacco a Renzi e la posizione di Azione

Matteo Renzi non sfugge alle critiche del senatore, che lo accusa di aver perso autonomia politica: “Renzi, oramai in versione portaborse di Elly Schlein, attacca la Von der Leyen sul piano di riarmo, spiega come avremmo dovuto fare la pace con Putin immediatamente dopo lo scoppio delle ostilità e difende il fascista filo putiniano Georgescu”. Di fronte a questo scenario, Calenda rivendica il ruolo del suo partito come unica forza politica di riferimento per i riformisti e i liberali: “In mezzo alle macerie morali di una classe politica di pavidi populisti, Azione rimane l’unico punto di riferimento dei liberali, dei riformisti e dei repubblicani”.

L’appello ai riformisti del PD

Calenda conclude con un appello ai riformisti ancora presenti nel Partito Democratico, invitandoli ad abbandonare un progetto che ritiene ormai fallito: “Alle tante persone che nei diversi partiti condividono le nostre idee: aiutateci a costruire un grande fronte repubblicano dei coraggiosi. Abbandonate l’illusione dei campi larghi, diventati pantani pentastellati e di una destra conservatrice moderna ed europea che non è mai nata e mai nascerà”. Infine, rivolgendosi direttamente ai membri del PD: “I riformisti del Pd, che hanno assistito allo spettacolo indecoroso di una segretaria che non è riuscita neppure a dare la solidarietà a Pina Picierno vilipesa da un propagandista putiniano, chiedo: ‘Per quanto ancora avete intenzione di fare finta di nulla, accontentandovi di qualche dichiarazione di timido dissenso?'”.