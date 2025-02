Intervistato dal Corriere della Sera, il leader di Azione Carlo Calenda dice che “quello che ha detto Conte è di una gravità inaudita. Sostenere che Trump quando mente sull’Ucraina e insulta Zelensky dice la verità, vuol dire tradire l’Europa e tradire l’Italia. Trump e Putin vogliono stringere l’Europa in una tenaglia”. Calenda invita poi il Partito Democratico a rompere con il Movimento 5 Stelle, come farà Azione: “Per me è un ultimatum. Io non farò più alleanze, nemmeno a livello locale con il M5S, né, come invece ho fatto in questi mesi, cercherò più di lavorare insieme all’opposizione – dice -. C’è uno spartiacque: si sta con l’Europa senza se e senza ma”.

Le parole di Calenda

“Rivolgo un appello a Elly Schlein perché è il momento che il Pd decida. Se davvero si vuole costruire un’alternativa, la si costruisca a partire da un netto posizionamento sulla politica internazionale – prosegue ancora Calenda -, altrimenti si dica con chiarezza che si sceglie di stare con quelli che stanno con Trump e Putin. Il Pd deve avere il coraggio di uscire dall’ipocrisia. Decidano, per una questione di dignità del loro partito”. Lunedì mattina, annuncia Calenda, “con tutte le forze politiche pro Ucraina faremo, al Senato, un’iniziativa di solidarietà a cui parteciperanno anche gli ambasciatori di alcuni Paesi europei e la comunità ucraina – conclude -. Spero che nel mentre Elly Schlein prenda una posizione netta”.