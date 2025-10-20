“Basta, basta, basta. Non se ne può più di questi battibecchi. Ormai è un battibecco quotidiano, insopportabile. Un confronto sempre privo di contenuti. Lo fanno apposta. Non sanno che altro dire. Ognuna delle due ha cessato di fare quello che aveva promesso ai cittadini e fanno, mi passi il termine, una generale cagnara”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera, Carlo Calenda, leader di Azione, in riferimento ai rapporti tra Giorgia Meloni e la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“È uno show di pessimo gusto”

“Giorgia Meloni prova a far dimenticare, per esempio, che voleva abolire le Regioni, levare le accise. A fronte di questo governa in Sicilia con Schifani che distribuisce le poltrone con il manuale Cencelli. Certo tiene i conti in ordine ma per il resto non fa niente. Schlein parla per slogan. Parla sempre di sanità, ma quali sono le sue proposte? In Sicilia una signora è morta perché l’esame istologico è arrivato un anno dopo. Ma non succede solo in Sicilia. Cosa fa l’opposizione di concreto?”, afferma Calenda, che poi aggiunge: “È uno show di pessimo gusto. Il mondo ci crolla intorno, l’economia ristagna, i salari sono fermi. E le due leader non sanno affrontare qualcosa di diverso dal tema di una manifestazione o di una contro manifestazione”.

Nella manovra – afferma ancora Calenda – hanno fatto una cosa buona: cambiare la transizione industria 5.0 e riportarla a 4.0. Ringrazio Meloni per questo, ha accolto i nostri consigli”. Hanno chiesto un contributo alle banche. “Lo hanno fatto anche l’anno scorso e gli utili sono aumentati. Questo perché dopo le tasse hanno alzato i costi per i correntisti” prosegue. Schlein potrebbe portare avanti le sue proposte. “Ripeto: quali? Oggi c’è un’inefficacia del governo su tanti dossier e la sinistra avrebbe molto margine per fare una battaglia sui contenuti. Invece succede sempre la stessa cosa. Uno schema che si ripete. Per esempio. Il M5S dice: leviamo tutti i soldi per le armi. Avs: facciamo la patrimoniale. E il Pd tace perché altrimenti il partito si divide. Bisogna smettere con questi battibecchi continui, prima o poi qualcuno si fa male”.