È Massimiliano Manfredi il nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania. È stato eletto nella mattinata di oggi con 41 voti (su 51 votanti), alla prima votazione. Su Manfredi c’è stata la convergenza sia della maggioranza che dell’opposizione.

Un voto è andato anche a Vincenzo De Luca, considerato nullo perché non presente in Consiglio. Un voto anche all’ex assessore Lucia Fortini, uno a Luca Fella Trapanese mentre bianche sono state sei.

Il cursum honorum nella sinistra di Massimiliano Manfredi

Manfredi, 52 anni, nato a San Paolo Belsito, sposato e padre di due figlie. Fino ad ottobre 2001 è stato segretario provinciale della sinistra giovanile a Napoli. Dal 2001 al 2006 ha lavorato al Comune di Napoli, con l’amministrazione guidata dal sindaco Rosa Russo Iervolino, dove si occupava di politiche del lavoro, imprese e concertazione.

Da maggio 2006 a maggio 2008 è stato capo della segreteria del Ministro della Funzione Pubblica, Luigi Nicolais. Dal 2008 al 2009 è stato coordinatore per le attività programmatiche nazionali del PD all’interno del gruppo dirigente con Walter Veltroni e Dario Franceschini. Dal luglio 2010 a maggio 2013 è stato Presidente Provinciale del PD Napoli. È componente dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico.

Nel dicembre 2012, con oltre 4.500 voti di preferenza, vince le ‘Parlamentarie’ indette dal PD per la scelta dei candidati alle successive elezioni politiche del 24 e 25 febbraio.

Il fratello Gaetano è sindaco a Napoli

Alle elezioni politiche del 2013 viene eletto alla Camera dei Deputati, nella circoscrizione Campania 1, nelle liste del Partito Democratico. Nella XVII legislatura della Repubblica è stato componente della 8ª Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici, della Commissione parlamentare antimafia, dove ha ricoperto il ruolo di coordinatore del VI Comitato ‘Infiltrazioni nell’economia legale: mafie, impresa e professioni’, e della 14ª Commissione Politiche dell’Unione europea, dove ha sostituito dal 27 giugno al 31 ottobre 2014 il ministro degli affari esteri Federica Mogherini.

Nel 2020 eletto consigliere regionale con quasi 20mila voti. Rieletto alle ultime regionali con 30.500 voti. Massimiliano Manfredi è il fratello di Gaetano, sindaco di Napoli nonché presidente dell’Anci.