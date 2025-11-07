Campania, primi sondaggi sul voto: Roberto Fico al 53%, Edmondo Cirielli al 42,5% (Ipsos Doxa)
In Campania, regione chiamata alle urne il prossimo 23-24 novembre, Roberto Fico risulterebbe il prossimo governatore con il 53% dei consensi. Il dato emerge dall’ultima rilevazione di Ipsos Doxa per il Corriere della Sera.
Il sondaggio commissionato da Corriere.it
L’esponente del cosiddetto campo largo avrebbe la meglio sul candidato delle forze di centrodestra Edmondo Cirielli, dato al 42,5%. Gli altri candidati in corsa invece si attestano tutti, sempre secondo i dati dell’istituto demoscopico, sotto il 2%.
Giuliano Granato di Campania popolare all’1.8%; Nicola Campanile, Per- Campanile presidente- Insieme- Rcc (1,5&); Carlo Arnese, forza del popolo (0,7%); Stefano Bandecchi, dimensione Bandecchi allo 0,5%.
Per quanto riguarda invece le percentuali dei partiti, tra quelli che sostengono Fico il Pd risulterebbe il primo della Regione con il 19.5%; Il Movimento Cinque Stelle al 10,1%; Avs al 3,6%; la lista Roberto Fico presidente 4%.
Nel centrodestra, tra le liste che sostengono l’attuale viceministro agli Esteri, Fdi viene dato al 15%; Forza Italia al 12,6%; La Lega al 4,1%; Noi moderati al 2,8%; Cirielli presidente al 3%.