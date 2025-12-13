“Apprendo da fonti di stampa che nella scuola Moscati di Milano, durante la recita del 29 novembre, sarebbe stato eseguito un canto palestinese in lingua araba. Una scelta chiaramente politica e, soprattutto, inopportuna visto che si tratta di ragazzi che non hanno neanche gli strumenti per comprendere certi temi. Questa voglia forsennata di sradicare le tradizioni più profonde di questo Paese è inaccettabile”. Queste le parole dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Il Natale – afferma in una nota – è una ricorrenza cristiana e va rispettata, anche evitando iniziative che stravolgono il ruolo principale della scuola: quello educativo. Così come non possiamo accettare che le scuole diventino palcoscenici per i monologhi della pro-pal Albanese, che giustifica Hamas, accusa il governo di essere complice di genocidio e incita gli studenti alle occupazioni. Gli istituti scolastici non possono trasformarsi nel megafono di posizioni estremiste. Bene ha fatto, quindi, il ministro Valditara ad avviare un’ispezione: è necessario fare piena chiarezza. I cattivi maestri devono restare fuori dalle aule”.