“Avete trovato l’attenuante, l’alibi per scaricare ancora una volta le responsabilità: dopo il chiodo, la catena della bici e il sabotaggio. Lei ha parlato di episodi di gennaio, ma le ricordo che anche durante l’estate abbiamo avuto i disastri. Volete forse accusare le opposizioni anche di questo? O le famiglie arcobaleno, gli intellettuali, Peppa Pig?”, è stato il duro attacco di Elly Schlein verso Salvini durante l’informativa urgente di ieri, 21 gennaio, del ministro dei Trasporti in Parlamento.

Schlein contro Salvini

“Lei è venuto qui a leggere un esposto, a ricordarci che le Ferrovie si sono scusate – ha proseguito la segretaria del Pd -. Ma la nostra domanda è: quand’è che si scusa lei, ministro, con gli italiani? Quand’è che si scusa Giorgia Meloni per i disagi ai lavoratori e alle lavoratrici e agli studenti che ogni giorno fate viaggiare con un’ora di ritardo almeno? Oggi Matteo Salvini viene a evocare il sabotaggio con una denuncia pubblica a cui corrispondono pochi riscontri. Gli atti vandalici sono diminuiti del 42 per cento, il ministro avrebbe dovuto programmare e prevenire i disagi. Il governo di Giorgia Meloni sta paralizzando l’Italia e nemmeno oggi vi assumete uno straccio di responsabilità”.

La battuta sulla Meloni

Infine la stoccata nei confronti di Giorgia Meloni: “A lei che ha la vera responsabilità di tutto questo disagio che vivono ogni giorno lavoratori e studenti, dico di smetterla di nascondersi ogni giorno dietro a Salvini. La ricorderanno come quella che “quando c’era lei non c’era un treno che arrivasse in orario”, ha concluso la Schlein.