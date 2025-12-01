“Le signore che fanno le pulizie al Senato – denuncia il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di In altre parole – guadagnano 7,5 euro l’ora. Il Senato non è proprio un posto dove si spende poco. Se neanche in Senato uno riesce a pagare 9 euro le lavoratrici che fanno le pulizie vuol dire che noi, lo ha scritto un saggista, allora viviamo in un’economia para-schiavistica. Tutto quello che noi vediamo che succede soprattutto la mattina presto, la sera tardi, è appaltato al sistema delle cooperative che col sistema delle cooperative che in Italia è completamente deragliato, fa sì che questi sono di fatto lavoratori a cottimo che non arrivano a fine mese”.