Carlo Calenda, senatore e segretario di Azione, critica con forza le ultime uscite del presidente americano Donald Trump. “Penso che l’amministrazione Trump stia distruggendo la democrazia liberale e si trovi più d’accordo con Putin che con l’Europa. Per cui ci troviamo soli e ci facciamo anche trattare come ciabatte”. Il riferimento è a Mark Rutte: “Una figura umiliante. E non parliamo di come siamo stati trattati al G7 con Trump che si annoia e se ne va, chiede di reinserire la Russia e bullizza Starmer e Macron”.

Intervistato dal Quotidiano Nazionale, Calenda fa il punto politico anche sulla situazione interna. “Non è che mentre il mondo va a fuoco noi pensiamo a robe provinciali. La maggioranza avrà i suoi problemi con la Lega di Salvini, così come si verificheranno a sinistra. Il tema vero è che il nodo del riarmo dell’Europa, per come si presenta nel nuovo quadro di equilibri globali, può far saltare il bipolarismo.

La sinistra non può andare al governo con la posizione di Conte fuori da Nato e Europa. Dall’altro lato la Lega, alleata a tutti i partiti anti-europei e filo-putiniani che vogliono far saltare l’Europa, non potrà accettare il riarmo. Questo in estrema sintesi. Noi rimaniamo al centro come alternativa liberale a due poli condizionati dai populisti”.

“Solo un centro forte può dare stabilità al sistema politico e tenere l’Italia sulla rotta giusta. Altrimenti accadrà quello che purtroppo è sempre accaduto quando si avvicina un disastro e la politica non si assume responsabilità: arriverà un governo tecnico”, sottolinea Calenda.