“Noi direttori artistici abbiamo assoluta carta bianca: nessuno si permette di interferire, di dirmi chi prendere o meno. Non è successo né prima con altri governi né con questo”. A dirlo è Carlo Conti, direttore artistico di Sanremo, ai microfoni di Rtl 102.5. Che aggiunge: “Siamo professionisti e lavoriamo con autonomia. Se ci sono stati errori è solo colpa mia: Pucci era una scelta del tutto autonoma, era stato premiato all’Arena per gli incassi del teatro, a Zelig non era mai successo niente. Ma il festival è nell’occhio del ciclone e si viene tirati un po’ tutti per la giacca, è l’occasione per parlare e sparlare”.

Il conduttore e direttore artistico, nei giorni scorsi aveva parlato della vicenda Conti anche a la “Pennicanza”, la trasmissione condotta da Fiorello su Rai Radio 2: “Guarda ci potete scherzare però mi dispiace molto per Andrea, sia dal punto di vista umano che professionale”.

“Mi dispiace che abbia preso questa scelta ma è personale, si ricorda come fu bistrattato su quel palco e un comico deve arrivare su quel palco con serenità e divertimento, lui ha preferito stare a casa”.