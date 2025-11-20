È esploso un caso politico tra Fratelli d’Italia e la cantautrice siciliana Carmen Consoli dopo un aneddoto ironico raccontato dall’artista durante una lezione all’Università di Palermo dedicata a musica e poesia. Consoli ha riferito un sogno grottesco in cui immaginava la premier Giorgia Meloni come un pupazzetto che, se premuto, fa uscire gli occhi. FdI ha reagito duramente, pubblicando sui social un estratto del video accompagnato dalla frase “Come stoni, Carmen Consoli”, accusandola di insultare la premier sul piano fisico e cercare visibilità attraverso provocazioni.

Il contesto: Gaza e le polemiche politiche

L’intervento completo, come ricordato da diverse testate, andava oltre il sogno citato. Consoli stava rispondendo alle critiche ricevute per aver espresso sostegno alle missioni umanitarie verso Gaza, affermando che, se avesse avuto un’imbarcazione, sarebbe partita subito per portare aiuti. Ha ricordato le accuse di essere “comunista con la barca a vela” e ha criticato chi difende simboli identitari ma rifiuta gesti di solidarietà. Con tono ironico, ha attaccato l’uso superficiale di slogan politici, dicendo: “È inutile che vi studiate sto saluto romano e non conoscete l’italiano”.



La reazione dei social e la polarizzazione

Dopo la pubblicazione del video sulla pagina Facebook di Fratelli d’Italia, la cantautrice è diventata rapidamente bersaglio di una valanga di insulti. Molti commenti hanno attaccato la sua persona e il suo lavoro artistico, trasformando un intervento accolto con applausi all’università in un caso politico amplificato dalla comunicazione social del partito.