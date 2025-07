Carola Rackete lascia il suo seggio al Parlamento europeo. L’annuncio è arrivato dal gruppo The Left che ha inviato “un sentito saluto all’eurodeputata di sinistra Carola Rackete, che annuncia oggi le sue dimissioni”. Per il gruppo, la Rackete viene vista come “un’eroina per tantissime persone in tutta Europa”.

L’ex capitano della Sea Watch salita alle cronache per via della battaglia giudiziaria con Matteo Salvini ha spiegato in questo modo la sua scelta: “Come persona attiva nei movimenti sociali, io e il mio team abbiamo discusso fin dall’inizio di come dare forma collettivamente al mandato e questo spirito collettivo si sta ora concretizzando attraverso le mie dimissioni”.

La Rackete ha spiegato ancora che “la mia candidatura e il mio mandato hanno sempre mirato a contribuire al rinnovamento del partito Die Linke (il partito di sinistra tedesco che alle ultime elezioni ha preso 8,8% ndr), un processo che sta procedendo con successo”.