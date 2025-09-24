L’Escalatorgate infiamma la politica americana: la Casa Bianca ha chiesto un’indagine sul blocco della scala mobile al Palazzo di Vetro mentre Donald Trump e Melania salivano verso la sala dell’Assemblea generale. “Se qualcuno all’Onu ha intenzionalmente fermato la scala mobile mentre il presidente e la First Lady stavano salendo, deve essere licenziato e indagato immediatamente”, ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt su X. L’Onu ha respinto le accuse: secondo il portavoce Stephane Dujarric, “un operatore video della delegazione statunitense, salito prima del presidente, potrebbe aver attivato inavvertitamente la funzione di sicurezza” della scala.

Nonostante le spiegazioni ufficiali, le speculazioni non si placano. Leavitt ha citato un articolo del Times of London in cui membri dello staff Onu avrebbero ironizzato sull’idea di spegnere le scale mobili e “dire che avevano finito i soldi”, dopo i tagli ai finanziamenti Usa. Anche commentatori conservatori parlano di possibile complotto. Trump, da parte sua, ha scelto l’ironia: “Chiunque stia usando questo gobbo è nei guai”, ha detto quando il teleprompter ha smesso di funzionare. Poi l’affondo: “Tutto ciò che ho ricevuto dalle Nazioni Unite è stata una scala mobile che, salendo, si è fermata proprio nel mezzo… Queste sono le due cose che ho ricevuto dalle Nazioni Unite: una pessima scala mobile e un pessimo gobbo. Se la First lady non fosse stata in ottima forma, sarebbe caduta, ma è in ottima forma. Siamo entrambi in ottima forma”.