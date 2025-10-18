La Corte penale internazionale (Cpi) ha formalmente richiamato l’Italia per la gestione del caso del generale libico Mahmoud Almasri, arrestato a Torino il 18 gennaio scorso e poi rilasciato e rimpatriato con un volo di Stato tre giorni dopo.

Nel documento ufficiale diffuso dalla Corte, la camera preliminare I afferma che “l’Italia, non eseguendo correttamente la richiesta d’arresto e consegna, non ha rispettato i propri obblighi internazionali di cooperazione”. Si tratta di un pronunciamento severo, poiché la camera preliminare è l’organo che valuta la corretta applicazione delle procedure nelle fasi iniziali dei casi, prima dell’apertura di un processo vero e proprio.

La stessa camera, tuttavia, ha deciso a maggioranza di rinviare la decisione su un eventuale deferimento dell’Italia all’Assemblea degli Stati parte della Cpi o al Consiglio di sicurezza dell’ONU, lasciando per ora aperta la possibilità di un chiarimento diplomatico.

Le richieste al governo e le mosse delle vittime

La Corte ha chiesto al governo italiano di “fornire entro il 31 ottobre informazioni su eventuali procedimenti interni pertinenti e sul loro impatto sulla cooperazione con la Corte”, una richiesta che obbliga Roma a spiegare pubblicamente le ragioni del rimpatrio di Almasri.

Nel frattempo, sul fronte giudiziario interno, gli avvocati Francesco Romeo e Antonello Ciervo, legali di Lam Magok, una delle presunte vittime del generale libico, hanno annunciato nuove azioni. I due legali hanno infatti presentato al Tribunale dei ministri un’istanza per chiedere che venga sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dopo che il Parlamento ha negato l’autorizzazione a procedere contro Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano, indagati nel caso.