La vicepresidente del Senato, Domenica Castellone (M5S), ha duramente criticato la Legge di Bilancio durante il dibattito al Senato. “Questa manovra – ha dichiarato – è a immagine e somiglianza del governo, un Robin Hood al contrario: toglie ai molti per dare sempre agli stessi”. Castellone ha evidenziato che la legge penalizza pensionati, malati e lavoratori poveri, e ignora completamente temi fondamentali come il sistema carcerario. Ha inoltre contestato le priorità di spesa del governo, accusandolo di destinare risorse a settori discutibili.

Le scelte di spesa

“Affermate che la coperta è corta – ha aggiunto – ma allocate 7,5 miliardi per le spese militari, 2 miliardi per un inutile Ponte sullo Stretto e aumentate gli stipendi a ministri e sottosegretari non parlamentari”.