“Non ha senso abbassare il canone Rai. Il servizio pubblico va rilanciato come la Bbc. E servono risorse. Venti euro in più all’anno per famiglia non cambiano la vita agli italiani”. Lo spiega in un’intervista a Repubblica Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, in merito alle tensioni con la Lega sulla manovra.

Le parole di Cattaneo

“Troveremo la quadra anche stavolta. Nessuno scivolerà”, continua Cattaneo secondo cui “ogni partito ha le sue priorità. La Lega vuole l’autonomia. Noi la riforma della giustizia. C’è un patto politico per cui si porta avanti tutto insieme. Non c’è un do ut des”.

“Puntiamo intanto ad abbassare di due punti l’aliquota” Irpef “del 35% con gli incassi del concordato che noi abbiamo chiesto di riaprire. Poi se ci sono anomalie, vedremo – aggiunge -. Ricordo che chi ha due o tre figli, grazie a FI, può godere di benefici che prima non aveva”. “Il 14% dei dipendenti paga il 70% di Irpef: inaccettabile. Fin qui abbiamo aiutato i più fragili – conclude -. Ora tocca agli altri. Anche agli ‘altospendenti’. Spingono il Pil”.