L’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi, presente alla convention dei conservatori a Washington, sui social ha scritto: “Noi Patrioti del Mega – Make Europe Great Again – siamo pronti. Milei, Musk, passateci la motosega!”.

La Ceccardi, nell’accompagnare il post ha mostrato la motosega dorata che Milei ha donato a Musk. Ed ha scritto: “Un gesto simbolico ma potentissimo: significa tagliare la burocrazia, abbattere gli sprechi pubblici, restituire libertà economica ai cittadini e alle imprese. In Argentina Milei sta dimostrando che cambiare è possibile: serve la volontà politica, per riformare uno Stato soffocato da tasse e regole inutili. Negli Stati Uniti, con il presidente Trump, Elon Musk sta facendo lo stesso, promuovendo meno vincoli e più crescita”.

L’eurodeputata ha poi parlato di Europa: “Qui, con la Von Der Leyen, siamo ancora ostaggio di burocrati ideologici, dei socialisti e dei verdi che impongono vincoli assurdi alle nostre imprese, distruggendo produzione e occupazione. L’Unione europea deve cambiare rotta: via le iper-regolamentazioni, via le follie green che bloccano il nostro sviluppo! Servono meno tasse e più opportunità. Anche in Europa dobbiamo liberarci di questa gabbia burocratica, per rilanciare il nostro futuro”.